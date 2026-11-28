Yeşilay Malatya Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren Hasan Yusuf Gökhan, oy birliğiyle şube başkanlığına seçildi. Gökhan, görevi 6 yıldır başkanlık yapan Burak Ata'dan devraldı.

Battalgazi Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen genel kurula sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum yöneticileri ve davetliler katıldı. Faaliyet raporunun sunulması ve kurulların ibra edilmesinin ardından yapılan seçimde Hasan Yusuf Gökhan, Yeşilay Malatya Şube Başkanı oldu.

2026 yılında 494 faaliyet gerçekleştirildi

Genel kurulda konuşan önceki dönem başkanı Burak Ata, 2025 yılında 157, 2026 yılında ise 494 faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi. Malatya Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) 6 personelin görev yaptığını belirten Ata, madde, alkol, tütün, teknoloji ve kumar bağımlılığı alanlarında ücretsiz danışmanlık hizmeti verildiğini kaydetti.Bağımlılıkla mücadelede gizlilik ilkesine dikkat çeken Ata, her 10 bireyden 8'inin rehabilitasyon sürecini başarıyla tamamlayarak hayatına devam ettiğini ifade etti.

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"Bağımlılığa karşı en güçlü kalkan aile bağıdır"

Yeşilay Malatya Şube Başkanı Hasan Yusuf Gökhan ise önceki dönem başkanı Burak Ata ve yönetimine teşekkür ederek, yeni dönemde aile kurumuna, kurumlar arası iş birliğine ve gençlik projelerine ağırlık vereceklerini belirtti. Bağımlılıkla mücadelede aile bağlarının önemine vurgu yapan Gökhan, "Bağımlılığa karşı en güçlü kalkan, sarsılmaz bir aile bağıdır. Birey ailesiyle bağ kurabildiğinde, derdini paylaşabildiğinde ve anlaşıldığını hissettiğinde bağımlılığa karşı güçlü bir kalkana sahip olur" dedi.

Depremlerin ardından zayıflayan komşuluk ilişkilerinin yeniden güçlendirilmesini hedeflediklerini kaydeden Gökhan, gençleri dijital bağımlılıktan uzaklaştırarak spora, sanata ve sosyal etkinliklere yönlendirecek projeler geliştireceklerini söyledi.

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Malatya'da mahalle kültürünü ve dayanışma ruhunu yeniden canlandırmak istediklerini belirten Gökhan, Yeşilay ve YEDAM hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı, ayrıca kent merkezinde müstakil ve erişilebilir bir hizmet binası kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti. Olağanüstü genel kurulda oluşturulan yeni yönetim ve kurullarda Prof. Dr. İlhan İçen, Nesrin İlhan, İsmail Hakkı Pekel, İskender Yılmaz, Şükrü Kalı, Abdullah Eslem Kocamaz, Demet Keleş, Ahmet Ünver, Osman Kılınç, Burak Ata, Ayfer Yalçın, Demet Akbaş, Cumali Aydoğan, Hanifi Tokmak ve Beril Baran yer aldı.