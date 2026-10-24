Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Manisa'da halk otobüsü şoförü engelli yolcuyu sırtında taşıyarak tekerlekli sandalyesine ulaştırdı

        Manisa'da halk otobüsü şoförü engelli yolcuyu sırtında taşıyarak tekerlekli sandalyesine ulaştırdı

        Manisa'da halk otobüsü şoförü, bedensel engelli yolcuyu sırtında taşıyarak araçtan indirip tekerlekli sandalyesine binmesine yardımcı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 19:00 Güncelleme:
        Manisa'da halk otobüsü şoförü engelli yolcuyu sırtında taşıyarak tekerlekli sandalyesine ulaştırdı

        Manisa'da halk otobüsü şoförü, bedensel engelli yolcuyu sırtında taşıyarak araçtan indirip tekerlekli sandalyesine binmesine yardımcı oldu.

        Otobüs şoförü Hakan Özmen, 21 Ekim'de Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi durağından otobüse binen bedensel engelli yolcuya destek verdi.

        Şoförler Cemiyeti durağında inmek isteyen yolcu için aracı durduran Özmen, önce engelli yolcunun tekerlekli sandalyesini aşağıya indirdi. Ardından yolcuyu sırtına alan Özmen, yolcuyu tekerlekli sandalyesine taşıyarak güvenli şekilde binmesini sağladı.

        Özmen'in duyarlı davranışı çevredekilerin beğenisini kazanırken engelli yolcu da şoföre teşekkür etti.

        REKLAM

        Otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Özmen'in tekerlekli sandalyeyi indirmesi ve yolcuyu sırtında taşıyarak sandalyesine yerleştirmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"

        Benzer Haberler

        Manisa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
        Manisa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
        Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 86 bin 654 sentetik ecza hapı ele g...
        Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 86 bin 654 sentetik ecza hapı ele g...
        İnci Akü'deki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı
        İnci Akü'deki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı
        Manisa'da traktörden düşen kişi hayatını kaybetti
        Manisa'da traktörden düşen kişi hayatını kaybetti
        Demirci kestanesinde hasat başladı
        Demirci kestanesinde hasat başladı
        Sarıgöl'de iki mahalleye yangın tankeri desteği
        Sarıgöl'de iki mahalleye yangın tankeri desteği