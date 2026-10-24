Manisa'da halk otobüsü şoförü engelli yolcuyu sırtında taşıyarak tekerlekli sandalyesine ulaştırdı
Manisa'da halk otobüsü şoförü, bedensel engelli yolcuyu sırtında taşıyarak araçtan indirip tekerlekli sandalyesine binmesine yardımcı oldu.
Manisa'da halk otobüsü şoförü, bedensel engelli yolcuyu sırtında taşıyarak araçtan indirip tekerlekli sandalyesine binmesine yardımcı oldu.
Otobüs şoförü Hakan Özmen, 21 Ekim'de Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi durağından otobüse binen bedensel engelli yolcuya destek verdi.
Şoförler Cemiyeti durağında inmek isteyen yolcu için aracı durduran Özmen, önce engelli yolcunun tekerlekli sandalyesini aşağıya indirdi. Ardından yolcuyu sırtına alan Özmen, yolcuyu tekerlekli sandalyesine taşıyarak güvenli şekilde binmesini sağladı.
Özmen'in duyarlı davranışı çevredekilerin beğenisini kazanırken engelli yolcu da şoföre teşekkür etti.
Otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Özmen'in tekerlekli sandalyeyi indirmesi ve yolcuyu sırtında taşıyarak sandalyesine yerleştirmesi yer alıyor.
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