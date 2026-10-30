"Gülümse Midyat, Umut Çocuklarda" Projesi 6'ncı kez minik kalplere dokundu

– Mardin’in Midyat İlçe Devlet Hastanesi tarafından çocuk hastaların moral ve motivasyonunu artırmak, hastane sürecini onlar için daha umut verici hale getirmek amacıyla yürütülen "Gülümse Midyat, Umut Çocuklarda" Projesi kapsamında, çocuk servisinde tedavi gören minik hastalara hediyeler dağıtıldı.

Midyat Devlet Hastanesi, çocuk hastaların tedavi sürecinde moral ve motivasyonlarını desteklemek, yüzlerinde tebessüm oluşturmak ve hastane ortamında kendilerini daha iyi hissetmelerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "Gülümse Midyat, Umut Çocuklarda" Projesini sürdürüyor.

Projenin 6'ncı etkinliği kapsamında hastanenin çocuk servisinde tedavi gören çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Yunus polislerinin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte minik hastalar unutulmadı, çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturmak ve tedavi sürecinde moral desteği sağlamak hedeflendi. Etkinliğe Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Mahsum Cengiz, Midyat İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, Midyat İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Üsteğmen Ahmet Suat Sağlam, Yunus polisleri, hastane idare ve yönetimi ile hemşireler katıldı.

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"Amacımız çocuklarımızın yüzünü güldürmek"

Midyat Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Burak Peköz, projenin temel amacının çocukların moralini yükseltmek ve iyileşme süreçlerine destek olmak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Program kapsamında Yunus polislerimizle birlikte çocuk servisimizde tedavi gören yavrularımıza oyuncaklar dağıttık. Amacımız çocuklarımızın yüzünü güldürmek, onlara bir nebze olsun moral vermek ve iyileşme süreçlerine katkıda bulunabilmekti."

Peköz, çocukların mutluluğuna katkı sunan bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek projeye destek veren tüm kurum ve personele teşekkür etti.

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Midyat Devlet Hastanesi Çocuk Servisi Sorumlu Hemşiresi Burcu Erpolat da çocuklara hediye dağıtılan bu anlamlı etkinlik dolayısıyla katılımcılara teşekkür ederek projenin devam etmesini temenni etti. Etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği bulunan Midyat Devlet Hastanesi idare ve yönetimine de teşekkürlerini iletti.

"Gülümse Midyat, Umut Çocuklarda" Projesi, çocukların tedavi sürecinde yalnızca tıbbi bakımın değil, moral desteğinin, ilginin ve sevginin de önemine dikkat çekiyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle çocukların hastane ortamında kendilerini daha iyi hissetmelerine katkı sunulması ve ailelerine de moral verilmesi amaçlanıyor. Projenin yeni etkinliklerle sürdürülmesi ve tedavi gören daha fazla çocuğa ulaşılması hedefleniyor.