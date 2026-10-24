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        GÜNCELLEME 2 - Mardin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 4'ü çocuk 6 kişi öldü

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 16:25 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 2 - Mardin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 4'ü çocuk 6 kişi öldü

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

        Mardin-Şırnak kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 47 ADZ 606 plakalı otomobil sulama kanalına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Otomobildeki Mehmet Şirin (11), Lavin (9), Zana (5) ve Mert Öztürk (5) kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Fikriye (30) ve Gülcan Öztürk (28) de sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Cenazeler, otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morgundan alınarak Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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        Kazada hayatını kaybeden Fikriye Öztürk'ün Mert ve Mehmet Şirin Öztürk'ün, eltisi Gülcan Öztürk'ün ise Lavin ve Zana Öztürk'ün annesi olduğu öğrenildi.

        - Vali Akkoyun'dan başsağlığı mesajı

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

        Akkoyun, "Nusaybin ilçemizde meydana gelen trafik kazasında vefat eden 4'ü çocuk 6 vatandaşımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

        Nusaybin Kaymakamlığı da kazada hayatını kaybedenlere rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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