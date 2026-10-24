GÜNCELLEME 2 - Mardin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 4'ü çocuk 6 kişi öldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Mardin-Şırnak kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 47 ADZ 606 plakalı otomobil sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki Mehmet Şirin (11), Lavin (9), Zana (5) ve Mert Öztürk (5) kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Fikriye (30) ve Gülcan Öztürk (28) de sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Cenazeler, otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morgundan alınarak Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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Kazada hayatını kaybeden Fikriye Öztürk'ün Mert ve Mehmet Şirin Öztürk'ün, eltisi Gülcan Öztürk'ün ise Lavin ve Zana Öztürk'ün annesi olduğu öğrenildi.

- Vali Akkoyun'dan başsağlığı mesajı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Akkoyun, "Nusaybin ilçemizde meydana gelen trafik kazasında vefat eden 4'ü çocuk 6 vatandaşımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Nusaybin Kaymakamlığı da kazada hayatını kaybedenlere rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diledi.