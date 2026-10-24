Mardin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Mardin-Şırnak kara yolu kırsal Tepealtı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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