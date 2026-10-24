Mardin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kaza, gece yarısı Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Akçatarla Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 41 ARG 433 ve 06 FM 7170 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 47 ACL 514 plakalı cip ise yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Kazada, 3 araçta bulunan 4 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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