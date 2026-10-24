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        Mardin'de su kanalına düşen otomobildeki 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin yol kenarındaki su kanalına düşmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Mardin'de su kanalına düşen otomobildeki 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin yol kenarındaki su kanalına düşmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaza, NusaybinCizre yolu Tepealtı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düştü. Otomobilde bulunan 6 kişi araç içerisinde sıkıştı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan kontrolde otomobilde bulunan Fikriye Öztürk (30), Gülcan Öztürk (28), Zana Öztürk (5), Mert Öztürk (5), Mehmet Şirin Öztürk (11) ve Lavin Öztürk (9) hayatını kaybetti.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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