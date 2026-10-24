Mardin'de su kanalına düşen otomobildeki 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

Ekiplerce yapılan kontrolde otomobilde bulunan Fikriye Öztürk (30), Gülcan Öztürk (28), Zana Öztürk (5), Mert Öztürk (5), Mehmet Şirin Öztürk (11) ve Lavin Öztürk (9) hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düştü. Otomobilde bulunan 6 kişi araç içerisinde sıkıştı.

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