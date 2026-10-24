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        Mardin'de iş yerine silahlı saldırı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 18:16 Güncelleme:
        Mardin'de iş yerine silahlı saldırı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

        Edinilen bilgilere göre, ilçenin İpek Mahallesi İpekyolu mevkisinde bir araçtan iş yerine kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

        Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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