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        Mardin 1969 Spor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Mardin 1969 Spor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hamzabey Tesisleri'nde teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

        Fiziksel ve taktik çalışmalar üzerinde duran kırmızı-lacivertli ekip, yarın hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.

        Takım, burada bir antrenman daha yaparak hazırlıklarını bitirecek.

        Mardin 1969 Spor ile İstanbulspor, 1 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri

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