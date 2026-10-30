Mardin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet Mahallesi Mardin Caddesi'nde dün gece 01 EK 296 ve 47 ACT 069 plakalı araçlar ile sürücülerin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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