Midyat'ta tedavi gören çocuklar ziyaret edildi

Kaymakam Mehmet Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Burak Peköz ile polis ve jandarma personeli Midyat Devlet Hastanesi çocuk servisinde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

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