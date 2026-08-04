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        Mardin'de dereye düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Mardin'in Derik ilçesinde dereye düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 21:18 Güncelleme:
        Mardin'de dereye düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Mardin'in Derik ilçesinde dereye düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Çataltepe Mahallesi'nde Eslem T. (3), henüz belirlenemeyen nedenle dereye düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Derik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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