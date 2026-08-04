Mardin'de dereye düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in Derik ilçesinde dereye düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Çataltepe Mahallesi'nde Eslem T. (3), henüz belirlenemeyen nedenle dereye düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Derik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.