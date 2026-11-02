Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'de öğrenci servisinin yoldan çıktığı kazada 3 öğrenci yaralandı

        Mardin'de öğrenci servisinin yoldan çıktığı kazada 3 öğrenci yaralandı

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde öğrenci servisinin yoldan çıkması sonucu 3 öğrenci yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Mardin'de öğrenci servisinin yoldan çıktığı kazada 3 öğrenci yaralandı

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde öğrenci servisinin yoldan çıkması sonucu 3 öğrenci yaralandı.

        Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen servis minibüsü, kırsal Sümer Mahallesi'nde yoldan çıkarak ağaçlık ve taşlık alana savruldu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, öğrencilerden R.A. (10), Y.A. (10) ve G.A. (10) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Kamyon evleri yıktı! Dehşete düşüren kazada acı haber!
        Kamyon evleri yıktı! Dehşete düşüren kazada acı haber!
        ABD'de ara seçim heyecanı
        ABD'de ara seçim heyecanı
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        DEM Parti'den "Kent uzlaşısı" açıklaması!
        DEM Parti'den "Kent uzlaşısı" açıklaması!
        'Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün liderine suikast girişimi
        'Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün liderine suikast girişimi
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür
        Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür
        Çalışan annelere Yargıtay’dan müjde!
        Çalışan annelere Yargıtay’dan müjde!
        Hareketsizliğe karşı tesadüfi egzersiz önerisi
        Hareketsizliğe karşı tesadüfi egzersiz önerisi
        "Sıkıntılara çözüm olamadı"
        "Sıkıntılara çözüm olamadı"
        Esnaf tehditle haraç isteyen saldırganı vurdu
        Esnaf tehditle haraç isteyen saldırganı vurdu
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Metin Hara: Bu sözler bana ait değil
        Metin Hara: Bu sözler bana ait değil
        ABD'de özel jet düştü! 9 kişi hayatını kaybetti
        ABD'de özel jet düştü! 9 kişi hayatını kaybetti
        VW Türkiye'de hangi modelleri üretebilir?
        VW Türkiye'de hangi modelleri üretebilir?
        Kimi Antonelli dünya şampiyonu!
        Kimi Antonelli dünya şampiyonu!
        Kazayla kendini vurdu
        Kazayla kendini vurdu

        Benzer Haberler

        Midyat Devlet Hastanesinde minik hastalara akülü araba ile moral desteği Am...
        Midyat Devlet Hastanesinde minik hastalara akülü araba ile moral desteği Am...
        Babasından öğrendiği saat tamirciliğini 80 yıldır sürdürüyor
        Babasından öğrendiği saat tamirciliğini 80 yıldır sürdürüyor
        Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 6 ki...
        Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 6 ki...
        Mardin'de 6 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Mardin'de 6 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Mardin 1969 Spor, İstanbulspor maçına hazır
        Mardin 1969 Spor, İstanbulspor maçına hazır
        Mardin'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
        Mardin'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı