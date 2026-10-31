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        Mardin 1969 Spor, İstanbulspor maçına hazır

        Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 18:26 Güncelleme:
        Mardin 1969 Spor, İstanbulspor maçına hazır

        Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulübün açıklamasına göre Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda, teknik direktör Ivaylo Petev yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışması yaptı.​​​​​​​

        Mardin 1969 Spor ile İstanbulspor, 1 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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