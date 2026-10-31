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        Mardin'de 6 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 10:00 Güncelleme:
        Mardin'de 6 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bir araçta arama yapıldı.

        Aramada, araçta 6 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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