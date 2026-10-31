Mardin'de 6 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Giriş: 31.10.2026 - 10:00 Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bir araçta arama yapıldı.
Aramada, araçta 6 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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