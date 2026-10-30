Mardin'de 4 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün gece Cumhuriyet Mahallesi Mardin Caddesi'nde meydana geldi. 01 EK 296 ve 47 ACT 069 plakalı araçlar ile sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.