Mardin'de 4 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, dün gece Cumhuriyet Mahallesi Mardin Caddesi'nde meydana geldi. 01 EK 296 ve 47 ACT 069 plakalı araçlar ile sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.