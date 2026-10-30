Mardin'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Akça Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 EPH 363 plakalı otomobil şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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