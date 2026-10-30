Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Kızıltepe'de çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 48,91 gram uyuşturucu madde ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

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