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        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 16:42 Güncelleme:
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Kızıltepe'de çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda 48,91 gram uyuşturucu madde ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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