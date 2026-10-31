Mardin'de 12 bin 520 paket kaçak sigara ele geçirildi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 12 bin 520 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Giriş: 31.10.2026 - 14:19 Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 12 bin 520 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Nusaybin'de bir araçta yapılan aramada 12 bin 520 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
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