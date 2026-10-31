Mardin'de kaçak sigara operasyonu

Nusaybin KOM Büro Amirliği ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Çalışma kapsamında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 12 bin 520 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir araçta yapılan aramada 12 bin 520 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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