Mardin'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Nusaybin ilçesi Çölova Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır, otomobil ve SUV tipi araç çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada A.Ö. (34), H.Ö. (33), Y.B.Ö. (1), C.T. (24) ve A.B. (24) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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