Mardin'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, Nusaybin ilçesi Çölova Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır, otomobil ve SUV tipi araç çarpıştı.

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