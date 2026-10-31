Mardin'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Nusaybin-Artuklu kara yolunun kırsal Çölova Mahallesi mevkisinde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen tır, SUV tipi araç ile 47 AFJ 629 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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