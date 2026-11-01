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        Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 22:35 Güncelleme:
        Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı

        Mardin’in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        Bahçelievler Mahallesi’nde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, V.T. (44), D.K. (33), S.K. (13), İ.T. (10), N.K. (10) ile Z.K. (10) yaralandı.

        Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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