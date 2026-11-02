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        Babasından öğrendiği saat tamirciliğini 80 yıldır sürdürüyor

        MARDİN'in Derik ilçesinde Abdulkadir Dursun Güngörür (87), babasının yanında 7 yaşında öğrendiği saat tamirciliğini evinin alt katında duvar örüp, oluşturduğu 6 metrekarelik dükkanında ara vermeden sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:14 Güncelleme:
        Babasından öğrendiği saat tamirciliğini 80 yıldır sürdürüyor

        MARDİN'in Derik ilçesinde Abdulkadir Dursun Güngörür (87), babasının yanında 7 yaşında öğrendiği saat tamirciliğini evinin alt katında duvar örüp, oluşturduğu 6 metrekarelik dükkanında ara vermeden sürdürüyor.

        Kale Mahallesi'nde oturduğu evinin alt katındaki 6 metrekarelik alanı dükkana çeviren Abdulkadir Dursun Güngörür, 7 yaşında babasının yanında başladığı saat tamirciliğini 80 yıldır aralıksız sürdürüyor. Saat tamirciliği sayesinde 9 çocuk yetiştiren ve bu mesleği çocuklarına da öğreten Güngörür, ilerleyen yaşına mesleğini sürdürmeye devam ediyor.

        'BU SANAT ÖLMESİN DİYE DEVAM EDİYORUM'

        Çocukları İstanbul'da yaşayan ve çok sevdiği memleketinden ayrılmak istemeyen Abdulkadir Dursun Güngörür, ilk günkü heyecanla mesleğini sürdürdüğünü söyledi. Güngörür, "Ben 7 yaşındaydım, babamın yanında bu sanatı öğrendim. Şimdiye kadar da devam ediyorum. 87 yaşındayım. 7 erkek 2 kız, toplam 9 çocuk babasıyım. Bu sanat ölmesin diye devam ediyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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