Mardin'de trafik kazası sonrası çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazanın ardından çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazanın ardından çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Abdulkadirpaşa Mahallesi Kanarya Bulvarı’nda sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı.
Kazanın ardından taraflar arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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