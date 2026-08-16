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        Mardin'de trafik kazası sonrası çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazanın ardından çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 22:18 Güncelleme:
        Mardin'de trafik kazası sonrası çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

        Mardin’in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazanın ardından çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Abdulkadirpaşa Mahallesi Kanarya Bulvarı’nda sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı.

        Kazanın ardından taraflar arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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