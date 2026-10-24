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        3. Uluslararası Tarsus Sarıulak Zeytin Festivali başladı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, coğrafi işaretli Sarıulak zeytinini tanıtmak ve yerel üreticileri desteklemek amacıyla düzenlenen 3. Uluslararası Tarsus Sarıulak Zeytin Festivali başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:03 Güncelleme:
        3. Uluslararası Tarsus Sarıulak Zeytin Festivali başladı

        Mersin’in Tarsus ilçesinde, coğrafi işaretli Sarıulak zeytinini tanıtmak ve yerel üreticileri desteklemek amacıyla düzenlenen 3. Uluslararası Tarsus Sarıulak Zeytin Festivali başladı.

        Tarsus Belediyesi, Tarsus Ticaret Borsası ve SlowFood Tarsus iş birliğinde düzenlenen festival, Kubat Paşa Medresesi Meydanında gerçekleştirilen törenle kapılarını açtı. 25 Ekim’e kadar sürecek festivalin açılışında konuşan Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Veyis Avcı, Sarıulak zeytininin kalitesinin korunması, markalaşması ve ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasının önemine dikkat çekti.

        Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ise festivalin her yıl geliştiğini belirterek, bu yıl 5 bin Sarıulak zeytini fidanının dağıtılacağını açıkladı. Bilinçli üretimin önemini vurgulayan Boltaç, zeytinlerin doğru zamanda hasat edilmesi, bekletilmeden sıkıma götürülmesi ve uygun koşullarda saklanması gerektiğini ifade etti.

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        Üreticilerin ürünlerini daha iyi koşullarda satışa sunabilmesi için Çağlayan Mahallesi'nde yürütülen zeytin pazarı ve semt pazarı projesinin de tamamlanma aşamasına geldiğini kaydeden Boltaç, projenin yıl sonuna doğru tamamlanmasının planlandığını belirtti.

        Festivalin açılışının ardından Kubat Paşa Medresesi’nde Mine Ataman, Nilhan Aras, Yasemin Güzel ve Edwin Clarke’ın katılımıyla konferanslar düzenlendi. Zeytinciliğin geleceği, üreticilerin sorunları ve zeytinin gastronomideki yeri ele alındı. Festival kapsamında ayrıca zeytin ve zeytinyağı tadımları, salamura zeytin hazırlama ve gastronomi atölyeleri gerçekleştirildi.

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        25 Ekim’e kadar devam edecek festivalde zeytin hasadı, budama ve toprak yönetimi eğitimlerinin yanı sıra tadımlar, gastronomi etkinlikleri ve çocuklara yönelik programlar düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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