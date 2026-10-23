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        Mersin'de 'torbacı' operasyonunda 4 tutuklama

        MERSİN'de narkotik polisinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 22:04 Güncelleme:
        Mersin'de 'torbacı' operasyonunda 4 tutuklama

        MERSİN’de narkotik polisinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, kimliklerini belirlediği H.A., K.D., A.İ.ve B.İ.’nin yakalanması için saklandıkları adrese operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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