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        Torbacı yakalandı, deste deste para ele geçirildi

        Mersin'de polis uyuşturucu madde satan şüpheliyi yakaladı, evinden suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 200 bin TL ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 19:39 Güncelleme:
        Torbacı yakalandı, deste deste para ele geçirildi

        Mersin'de polis uyuşturucu madde satan şüpheliyi yakaladı, evinden suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 200 bin TL ele geçirildi.

        Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi Yunus ekipleri "uyuşturucu madde ticareti" yapan şahıslara yönelik merkez Toroslar ilçesinde sokak çalışması yaptı. Polisin çalışmasında şüpheli A.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üst ve evinde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler, hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjöre basılı 7 adet mermi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 200 bin TL ele geçirildi.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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