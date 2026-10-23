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        Mersin'deki MESEM soruşturmasında okul müdürüyle birlikte 12 şüpheli tutuklandı

        Mersin'de Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programına ilişkin nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçları kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 42 şüpheliden aralarında okul müdürünün de bulunduğu 12'si tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:41 Güncelleme:
        Mersin'deki MESEM soruşturmasında okul müdürüyle birlikte 12 şüpheli tutuklandı

        Mersin’de Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programına ilişkin nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçları kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 42 şüpheliden aralarında okul müdürünün de bulunduğu 12’si tutuklandı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, MESEM programına ilişkin nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 20 Ekim 2026 tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 şüpheli yakalandı.

        Soruşturma savcısının talimatı doğrultusunda, gözaltına alınan şüphelilerden 16’sı ifadelerinin alınmasının ardından emniyetten serbest bırakıldı. Adli mercilere sevk edilen 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        12 şüpheli tutuklandı

        Adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 17’si tutuklama, 4’ü ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında aktif görevdeki Şevket Pozcu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdür yardımcısı ile emekli bir okul müdürünün de bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı.

        Tutuklanan şüphelilerden 10’unun sivil olduğu öğrenilirken, toplam 12 kişi cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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