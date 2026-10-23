Nihal Erdem Anadolu Lisesi öğrencileri ihtiyaç sahibi arkadaşları için zeytin topladı

Mersin'de, Nihal Erdem Anadolu Lisesinde geleneksel olarak düzenlenen zeytin hasadı etkinliğinde öğrenciler, okul bahçesindeki zeytinleri imece usulüyle topladı. Zeytinlerden elde edilecek zeytinyağının satışından sağlanacak gelir, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim ve okul ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak.

Okul İdarecisi Murat Kala’nın rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, okul bahçesindeki zeytin ağaçlarından hasat yaptı. Doğayla iç içe vakit geçiren öğrenciler, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma kültürünü de uygulamalı olarak deneyimledi.

Toplanan zeytinler, zeytinyağına dönüştürülmek üzere işleme alındı. Elde edilecek zeytinyağı, Okul Aile Birliği aracılığıyla satışa sunulacak. Satıştan sağlanacak gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim ve okul ihtiyaçlarına katkı sağlanması hedefleniyor.

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Etkinliğin Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin değer odaklı eğitim anlayışıyla örtüştüğünü belirten Murat Kala, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarıyla değil, milli, manevi ve insani değerlerle de yetişmesini amaçladıklarını ifade etti.

Kala, geleneksel hale gelen zeytin hasadıyla öğrencilerin yardımseverlik, merhamet, imece kültürü ve paylaşma gibi değerleri yaşayarak öğrendiğini belirterek, elde edilecek gelirin ihtiyaç sahibi arkadaşlarına destek olmasının toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirdiğini kaydetti.