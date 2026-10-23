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        Mersin'de tır bariyerlere çarptı, konteyner devrildi

        Mersin'de sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada tırın taşıdığı konteyner devrilirken, yaralanan olmadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:37 Güncelleme:
        Mersin'de tır bariyerlere çarptı, konteyner devrildi

        Mersin'de sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada tırın taşıdığı konteyner devrilirken, yaralanan olmadı.

        Kaza, sabah saatlerinde MersinTarsus Otoyolu üzerinde, Çamtepe Kavşağı'na yaklaşık 2 kilometre mesafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan 33 AJR 759 plakalı tır, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın taşıdığı konteyner devrildi. Kazada yaralanan olmazken, devrilen konteynerin kaldırılması için bölgeye vinç sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, konteynerin vinç yardımıyla kaldırılması için çalışma başlattı.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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