Mersin'de çatlak nedeniyle tahliye edilen apartman inceleniyor

Hasar gören apartmandaki teknik araştırma ve çalışmalar devam ediyor.

Binanın bahçe ve zemin bölümünde gerçekleştirilen çalışmalara, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek veriyor.

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