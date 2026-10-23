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        Beşikci: "Basın, yöneticilerin hataya düşmesini engelleyen en önemli güçlerden biri"

        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Mersin Gazeteciler Cemiyetine (MGC) iadei ziyarette bulunarak, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Beşikci, yapıcı eleştirilere her zaman açık olduklarını belirterek, basının yöneticiler için önemli bir denetim mekanizması olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Beşikci: "Basın, yöneticilerin hataya düşmesini engelleyen en önemli güçlerden biri"

        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Mersin Gazeteciler Cemiyetine (MGC) iadei ziyarette bulunarak, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Beşikci, yapıcı eleştirilere her zaman açık olduklarını belirterek, basının yöneticiler için önemli bir denetim mekanizması olduğunu söyledi.

        MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Beşikci, basının kamu ve özel kurumlar üzerindeki denetleyici rolüne dikkat çekti.

        "Pozitif eleştiri insanı ileriye taşır"

        Basının üstlendiği görevin bir kamu görevi olduğunu ifade eden Beşikci, gazetecilerin yöneticilerin hatalarını görmelerine ve kendilerini geliştirmelerine katkı sunduğunu belirtti. Basının denetimi altında olmanın, vicdani ve hukuki sorumlulukların yanı sıra bir otokontrol mekanizması oluşturduğunu kaydeden Beşikci, iyi niyetle yapılan yapıcı eleştirilerin insanı ileriye taşıyan önemli unsurlardan biri olduğunu dile getirdi.

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        Çevresinde yanlışlarını dile getiren ve kendisini yapıcı şekilde eleştiren insanların bulunmasının önemli olduğunu vurgulayan Beşikci, gazetecilerin de bu anlamda önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

        "Haklı eleştirilerden faydalandık"

        Meslek hayatında 21 yılı geride bıraktığını, bunun yaklaşık 8 yılında kaymakamlık ve belediyecilik tecrübesi edindiğini belirten Beşikci, görev süresi boyunca zaman zaman eleştirilerle karşılaştıklarını söyledi.

        Eleştirileri doğal karşıladıklarını ve bunlardan faydalandıklarını kaydeden Beşikci, "Yeri geldiği zaman eleştirildik, yeri geldi kendimizi anlatamadık. Yeri geldi haklı olarak eleştirildik ve hiç gocunmadık, tersine bu eleştirilerden faydalandık. Bundan dolayı da müteşekkiriz. Basın mensuplarımızın yakınında çalışmaktan ve birlikte olmaktan her zaman memnuniyet duydum" dedi.

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        MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe de ziyareti dolayısıyla Beşikci’ye teşekkür etti. Mersin genelinde cemiyete yaklaşık 300 gazetecinin üye olduğunu belirten Tepe, gazetecilik mesleğinin standartlarının belirlenmesi ve mesleğin daha profesyonel bir yapıya kavuşması için 'Meslek Birliği Yasası’nın çıkarılmasını istediklerini ifade etti.

        Yasanın yeniden düzenlenmesine yönelik taleplerinin bulunduğunu dile getiren Tepe, "İnşallah bu taleplerimiz yerine getirilir ve gazetecilik mesleği daha disiplinli bir şekilde yapılır" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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