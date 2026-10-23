Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Tarsus Belediyesinin 2027 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

        Tarsus Belediyesinin 2027 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

        Tarsus Belediye Meclisinin ekim ayı ikinci birleşiminde 2027 mali yılı performans programı ve bütçe teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda eski kaymakamlık alanında yapılması planlanan meydan projesi, belediye harcamaları ve 3. Uluslararası Tarsus Sarıulak Zeytin Festivali de gündeme geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Tarsus Belediyesinin 2027 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

        Tarsus Belediye Meclisinin ekim ayı ikinci birleşiminde 2027 mali yılı performans programı ve bütçe teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda eski kaymakamlık alanında yapılması planlanan meydan projesi, belediye harcamaları ve 3. Uluslararası Tarsus Sarıulak Zeytin Festivali de gündeme geldi.

        Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında, 2027 mali yılı performans programı ve bütçe teklifi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

        Eski kaymakamlık binasının bulunduğu alanın meydana dönüştürülmesi için proje hazırladıklarını belirten Başkan Boltaç, yaklaşık 3 bin 600 metrekarelik alanda talep edilen kazı çalışmaları nedeniyle sürecin uzadığını ifade etti. Boltaç, kente hizmet etmek isteyenlerin önüne engel çıkarılmaması gerektiğini belirterek, "Ben bundan sonra bu kente çivi çakmayan arkadaşları milletime şikayet edeceğim. Bu kente hizmet etmek isteyen insanların önüne taş koymayın. Önünü açın, bırakın takdiri millet versin" dedi.

        REKLAM

        Belediye harcamaları hakkında açıklama

        Belediyenin doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirdiği alımlara yönelik sosyal medyada gündeme gelen iddialara da değinen Boltaç, doğrudan teminin yasal bir satın alma yöntemi olduğunu ve işlemlerin elektronik sistem üzerinden incelenebildiğini kaydetti. Belediye kaynaklarının korunması konusunda hassasiyet gösterdiklerini belirten Boltaç, "Ben Tarsus Belediyesinin yetim hakkını kimseye yedirmem" ifadelerini kullandı.

        Sarıulak Zeytin Festivali 23 Ekim’de başlıyor

        Tarsus’un yerel değerlerinden Sarıulak zeytinini tanıtmak ve üreticileri desteklemek amacıyla düzenlenen 3. Uluslararası Tarsus Sarıulak Zeytin Festivali, 2325 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kubat Paşa Medresesi Meydanında (Yeryüzü Pazarı) düzenlenecek festivalde üretici stantları, söyleşiler, atölyeler ve çeşitli etkinlikler yer alacak.

        REKLAM

        Bu yıl hasadın bereketli geçtiğini belirten Boltaç, üreticilerin emeklerinin karşılığını almasını temenni ederek tüm hemşehrilerini ve bölge halkını festivale davet etti.

        Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 madenci can verdi
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon

        Benzer Haberler

        Engelsiz Yaşam Merkezinde ailelere güvenli internet eğitimi
        Engelsiz Yaşam Merkezinde ailelere güvenli internet eğitimi
        Mersin'de mobil kuaför hizmeti 40 bin 100 kişiye ulaştı
        Mersin'de mobil kuaför hizmeti 40 bin 100 kişiye ulaştı
        MESEM okullarına yönelik 'dolandırıcılık ve rüşvet' operasyonu: 22 tutuklam...
        MESEM okullarına yönelik 'dolandırıcılık ve rüşvet' operasyonu: 22 tutuklam...
        Mersin'de zemin katında çökme meydana gelen bina tahliye edildi
        Mersin'de zemin katında çökme meydana gelen bina tahliye edildi
        Mersin'de 3 katlı binanın zemini çöktü: 40 kişi tahliye edildi
        Mersin'de 3 katlı binanın zemini çöktü: 40 kişi tahliye edildi
        Mersin'de çatlaklar oluştuğu belirlenen binadaki vatandaşlar tahliye edildi
        Mersin'de çatlaklar oluştuğu belirlenen binadaki vatandaşlar tahliye edildi