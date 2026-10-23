Tarsus Belediyesinin 2027 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

Tarsus Belediye Meclisinin ekim ayı ikinci birleşiminde 2027 mali yılı performans programı ve bütçe teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda eski kaymakamlık alanında yapılması planlanan meydan projesi, belediye harcamaları ve 3. Uluslararası Tarsus Sarıulak Zeytin Festivali de gündeme geldi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında, 2027 mali yılı performans programı ve bütçe teklifi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Eski kaymakamlık binasının bulunduğu alanın meydana dönüştürülmesi için proje hazırladıklarını belirten Başkan Boltaç, yaklaşık 3 bin 600 metrekarelik alanda talep edilen kazı çalışmaları nedeniyle sürecin uzadığını ifade etti. Boltaç, kente hizmet etmek isteyenlerin önüne engel çıkarılmaması gerektiğini belirterek, "Ben bundan sonra bu kente çivi çakmayan arkadaşları milletime şikayet edeceğim. Bu kente hizmet etmek isteyen insanların önüne taş koymayın. Önünü açın, bırakın takdiri millet versin" dedi.

REKLAM

Belediye harcamaları hakkında açıklama

Belediyenin doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirdiği alımlara yönelik sosyal medyada gündeme gelen iddialara da değinen Boltaç, doğrudan teminin yasal bir satın alma yöntemi olduğunu ve işlemlerin elektronik sistem üzerinden incelenebildiğini kaydetti. Belediye kaynaklarının korunması konusunda hassasiyet gösterdiklerini belirten Boltaç, "Ben Tarsus Belediyesinin yetim hakkını kimseye yedirmem" ifadelerini kullandı.

Sarıulak Zeytin Festivali 23 Ekim’de başlıyor

Tarsus’un yerel değerlerinden Sarıulak zeytinini tanıtmak ve üreticileri desteklemek amacıyla düzenlenen 3. Uluslararası Tarsus Sarıulak Zeytin Festivali, 2325 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kubat Paşa Medresesi Meydanında (Yeryüzü Pazarı) düzenlenecek festivalde üretici stantları, söyleşiler, atölyeler ve çeşitli etkinlikler yer alacak.

REKLAM

Bu yıl hasadın bereketli geçtiğini belirten Boltaç, üreticilerin emeklerinin karşılığını almasını temenni ederek tüm hemşehrilerini ve bölge halkını festivale davet etti.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.