Mersin'de 40 kişinin tahliye edildiği binadaki çökmenin nedeni belli oldu

Mersin’de zemin çökmesi nedeniyle 40 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiği 3 katlı binada AFAD ekipleri ve Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından inceleme yapıldı. Çökmenin, rögarın taşması sonucu bahçe peyzajındaki tretuvarın altında bulunan toprağın kaymasından kaynaklandığı belirlendi.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi 1305 Sokak’ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Binanın zemin katındaki balkonun altında çatlaklar oluşması üzerine bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı binada yaşayan yaklaşık 40 kişi tahliye edilerek Yenişehir Belediyesine ait misafirhaneye yerleştirildi.

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Olayın ardından AFAD ekipleri ile Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından bölgede inceleme gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, binaya eklenti olarak yapılan bahçe peyzajındaki tretuvarın altında bulunan rögarın taşması sonucu toprak kayması meydana geldiği ve buna bağlı olarak zemin kat balkonunun altındaki tretuvar bölümünde çatlaklar oluştuğu belirlendi.

Giriş çıkışların yasaklandığı binayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.