Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Zemininde çatlak ve çökme meydana gelen binada inceleme sürüyor

        Zemininde çatlak ve çökme meydana gelen binada inceleme sürüyor

        MERSİN'in Yenişehir ilçesinde, zemininde çatlak ve çökme meydana gelince tahliye edilen 3 katlı binada incelemeler sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Zemininde çatlak ve çökme meydana gelen binada inceleme sürüyor

        MERSİN'in Yenişehir ilçesinde, zemininde çatlak ve çökme meydana gelince tahliye edilen 3 katlı binada incelemeler sürüyor.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Mersin'in Gazi Mahallesi 1305 Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. Binanın bahçe kısmında kalan zemininde çökme ve hasar oluştuğunu fark eden dairedekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemenin ardından binanın tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verdi. Binada yaşayan 40 kişi tahliye edilip, Yenişehir Belediyesi'nin misafirhanesine yerleştirildi.

        REKLAM

        BİNA GİRİŞİ KAPATILDI

        Güvenlik amacıyla boşaltılan binaya gelen AFAD ekiplerinin incelemesi devam ediyor. Binanın bahçe ve zemin bölümünde gerçekleştirilen çalışmalara, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek verdi. Çalışmalarda binanın taşıyıcı sisteminde yapısal hasar bulunmadığı, çökmenin bahçe peyzajındaki yapının altındaki toprağın kaymasından kaynaklandığı belirtildi.

        Öte yandan, incelemenin ardından binanın çevresi önlem olarak yeniden şeritle kapatıldı. Binaya giriş çıkışlar kapatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        Netanyahu bloğu erimeye devam ediyor
        Netanyahu bloğu erimeye devam ediyor
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!

        Benzer Haberler

        MESEM'de öğrencilere sahte staj organize ederek dolandırıcılık yapan 22 şüp...
        MESEM'de öğrencilere sahte staj organize ederek dolandırıcılık yapan 22 şüp...
        Mersin'de çatlak nedeniyle tahliye edilen apartman inceleniyor
        Mersin'de çatlak nedeniyle tahliye edilen apartman inceleniyor
        Mersin'de 40 kişinin tahliye edildiği binadaki çökmenin nedeni belli oldu
        Mersin'de 40 kişinin tahliye edildiği binadaki çökmenin nedeni belli oldu
        Beşikci: "Basın, yöneticilerin hataya düşmesini engelleyen en önemli güçler...
        Beşikci: "Basın, yöneticilerin hataya düşmesini engelleyen en önemli güçler...
        Tarsus Belediyesinin 2027 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi
        Tarsus Belediyesinin 2027 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi
        Engelsiz Yaşam Merkezinde ailelere güvenli internet eğitimi
        Engelsiz Yaşam Merkezinde ailelere güvenli internet eğitimi