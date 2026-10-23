Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci gazetecilerle buluştu

        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci gazetecilerle buluştu

        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Mersin Gazeteciler Cemiyetini (MGC) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:04 Güncelleme:
        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci gazetecilerle buluştu

        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Mersin Gazeteciler Cemiyetini (MGC) ziyaret etti.

        Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Beşikci, MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Beşikci, ziyarette, basının önemli bir kamu görevini üstlendiğini belirtti.

        Basının bütün kurumlar üzerinde otokontrol sistemi sağladığını ifade eden Beşikci, yapıcı, pozitif eleştiriye her zaman açık olduklarını dile getirdi.

        Yöneticilerin hataya düşmesini engelleyen en önemli gücün basın olduğunu vurgulayan Beşikci, şöyle devam etti:

        "İyi niyetle, pozitif yapılan bir eleştiri kadar insanı ileriye götüren başka bir şey yoktur. Bence bir insanın hayatında sahip olabileceği en kıymetli şey, etrafında kendisini pozitif anlamda eleştiren, yanlışlarını telaffuz eden dostların varlığıdır. İşte insanın bu tür hatalara düşmemesini sağlayan en önemli güçlerden biri de basındır. Etrafınızda bu insanlar ve böyle gazeteciler varsa kendinizi sürekli ileriye taşıyabilirsiniz."

        REKLAM

        MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe de cemiyet olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.

        Konuşmaların ardından Beşikci, basın mensuplarıyla sohbet etti. ​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        Netanyahu bloğu erimeye devam ediyor
        Netanyahu bloğu erimeye devam ediyor
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!

        Benzer Haberler

        Nihal Erdem Anadolu Lisesi öğrencileri ihtiyaç sahibi arkadaşları için zeyt...
        Nihal Erdem Anadolu Lisesi öğrencileri ihtiyaç sahibi arkadaşları için zeyt...
        Mersin'de tır bariyerlere çarptı, konteyner devrildi
        Mersin'de tır bariyerlere çarptı, konteyner devrildi
        Zemininde çatlak ve çökme meydana gelen binada inceleme sürüyor
        Zemininde çatlak ve çökme meydana gelen binada inceleme sürüyor
        MESEM'de öğrencilere sahte staj organize ederek dolandırıcılık yapan 22 şüp...
        MESEM'de öğrencilere sahte staj organize ederek dolandırıcılık yapan 22 şüp...
        Mersin'de çatlak nedeniyle tahliye edilen apartman inceleniyor
        Mersin'de çatlak nedeniyle tahliye edilen apartman inceleniyor
        Mersin'de 40 kişinin tahliye edildiği binadaki çökmenin nedeni belli oldu
        Mersin'de 40 kişinin tahliye edildiği binadaki çökmenin nedeni belli oldu