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        Mersinli milli sporcu Egemen Gülden'den NATO Satranç Şampiyonasında büyük başarı

        Letonya'da düzenlenen 36. NATO Satranç Şampiyonasında Türk Silahlı Kuvvetleri Satranç Takımı, takım halinde şampiyonluğa ulaşırken, Mersinli milli sporcu Egemen Gülden bireysel sıralamada eş puanla üçüncü oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:21 Güncelleme:
        Mersinli milli sporcu Egemen Gülden'den NATO Satranç Şampiyonasında büyük başarı

        Letonya'da düzenlenen 36. NATO Satranç Şampiyonasında Türk Silahlı Kuvvetleri Satranç Takımı, takım halinde şampiyonluğa ulaşırken, Mersinli milli sporcu Egemen Gülden bireysel sıralamada eş puanla üçüncü oldu.

        Letonya'nın Jurmala kentinde düzenlenen 36. NATO Satranç Şampiyonasına 18 ülkeden 136 sporcu katıldı. Şampiyonada mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri Satranç Takımı, gösterdiği başarılı performansla takım halinde şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Mersinli milli sporcu CM (Candidate Master) Egemen Gülden ise bireysel sıralamada eş puanla üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Uluslararası organizasyonda elde edilen dereceler Türk satrancı adına gurur kaynağı olurken, Gülden'in başarısı Mersin'de de sevinçle karşılandı.

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        "Ülkemiz ve Mersin'imiz adına son derece sevindirici bir başarı"

        Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, milli sporcu Egemen Gülden'i elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ederek, "Milli sporcumuz Egemen Gülden'in uluslararası düzeyde düzenlenen NATO Satranç Şampiyonasında elde ettiği derece bizleri gururlandırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri Satranç Takımımızın takım halinde şampiyonluğa ulaşması ve sporcumuzun bireysel sıralamada üçüncülük elde etmesi, ülkemiz ve Mersin'imiz adına son derece sevindirici bir başarıdır. Sporcumuzu yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

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