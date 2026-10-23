MESEM'de öğrencilere sahte staj organize ederek dolandırıcılık yapan 12 şüpheli tutuklandı
Giriş: 23.10.2026 - 13:28 Güncelleme:
Yazı işleri müdürlerine
Haberimizde, daha önce ‘22’ olarak belirtilen tutuklu sayısı, kaynağından 12 olarak düzeltilmiştir.
YENİDEN
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Koray ÜNLÜ/MERSİN,
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