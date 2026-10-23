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        Mersin'de 10 yıl önce kaçırılan gençle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı

        Mersin'de 10 yıl önce evinin önünde darbedildikten sonra kaçırılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki Furkan Coşkun'a ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Mersin'de 10 yıl önce kaçırılan gençle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı

        Mersin'de 10 yıl önce evinin önünde darbedildikten sonra kaçırılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki Furkan Coşkun'a ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı.

        Olay, 9 Ekim 2016 tarihinde merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde darbedildikten sonra kaçırıldığı belirtilen 20 yaşındaki Furkan Coşkun'dan bir daha haber alınamadı. Aradan geçen 10 yıllık süreçte Coşkun'un yaşadığına dair herhangi bir bulguya ulaşılamaması üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca 'kasten öldürme' suçundan yeniden başlatılan soruşturma kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.

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        Şüphelinin sosyal medya yayınındaki açıklamaları ortaya çıktı

        Soruşturma kapsamında, şüphelilerden E.K.'nin 7 Mayıs 2022 tarihinde bir sosyal medya platformunda yayınlanan programa katıldığı belirlendi. E.K.'nin söz konusu yayında, aynı mahallede ikamet ettiği Furkan Coşkun'un kendisi ve ailesi hakkında uygunsuz söylemlerde bulunduğunu ileri sürdüğü tespit edildi. Şüphelinin, bu nedenle Coşkun'u uyardıklarını ve darbettiklerini ancak sonrasında başına ne geldiğine ilişkin bilgilerinin olmadığını beyan ettiği belirlendi.

        Olayla ilgili bağlantıları oldukları tespit edilen ve farklı kentlerdeki cezaevlerinde bulunan şüpheli E.K., M.M.Ş., S.K. ile İ.B., S.G., H.G., A.B., G.Ç. ve B.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

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        Mersin'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Furkan Coşkun'un ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş, olayı araştıran polis ekipleri Coşkun'un evden ayrıldıktan sonra darbedildiğini ve zorla bir araca bindirildiğini belirlemişti.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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