İş hanının dış cephesindeki cam, sokaktaki kadının yanına düştü; o anlar kamerada

Olay, saat 14.00 sıralarında, Saray Mahallesi Sanatçılar 2'nci Sokak'ta meydana geldi. İş hanının dış cephesindeki cam, bilinmeyen nedenle yerinden kopup, o sırada sokakta arkadaşlarıyla sohbet eden kadının yanına düştü. Kadın yara almazken, olay nedeniyle yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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