Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri İş hanının dış cephesindeki cam, sokaktaki kadının yanına düştü; o anlar kamerada

        İş hanının dış cephesindeki cam, sokaktaki kadının yanına düştü; o anlar kamerada

        MERSİN'in Silifke ilçesindeki iş hanının dış cephesindeki cam, sokakta bekleyen kadının yanına düştü. Kadının yara almadığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 16:28 Güncelleme:
        İş hanının dış cephesindeki cam, sokaktaki kadının yanına düştü; o anlar kamerada

        MERSİN'in Silifke ilçesindeki iş hanının dış cephesindeki cam, sokakta bekleyen kadının yanına düştü. Kadının yara almadığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında, Saray Mahallesi Sanatçılar 2'nci Sokak'ta meydana geldi. İş hanının dış cephesindeki cam, bilinmeyen nedenle yerinden kopup, o sırada sokakta arkadaşlarıyla sohbet eden kadının yanına düştü. Kadın yara almazken, olay nedeniyle yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Tam dehşet! Aracı alev aldı, cesedi uçurumda bulundu!
        Tam dehşet! Aracı alev aldı, cesedi uçurumda bulundu!
        "İstanbul'u terk etmedim"
        "İstanbul'u terk etmedim"
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Üniversite öğrencisini bağırsak enfeksiyonu hayattan kopardı
        Üniversite öğrencisini bağırsak enfeksiyonu hayattan kopardı
        Sadece orada yetişiyor... Büyük emek istiyor bir kilosu 50 bin TL!
        Sadece orada yetişiyor... Büyük emek istiyor bir kilosu 50 bin TL!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek

        Benzer Haberler

        Mersin'de 10 yıl önce kaçırılan gençle ilgili soruşturmada yeni detaylar or...
        Mersin'de 10 yıl önce kaçırılan gençle ilgili soruşturmada yeni detaylar or...
        Mersinli milli sporcu Egemen Gülden'den NATO Satranç Şampiyonasında büyük b...
        Mersinli milli sporcu Egemen Gülden'den NATO Satranç Şampiyonasında büyük b...
        Mersin'deki MESEM soruşturmasında okul müdürüyle birlikte 12 şüpheli tutukl...
        Mersin'deki MESEM soruşturmasında okul müdürüyle birlikte 12 şüpheli tutukl...
        MESEM'de öğrencilere sahte staj organize ederek dolandırıcılık yapan 12 şüp...
        MESEM'de öğrencilere sahte staj organize ederek dolandırıcılık yapan 12 şüp...
        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci gazetecilerle bul...
        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci gazetecilerle bul...
        Nihal Erdem Anadolu Lisesi öğrencileri ihtiyaç sahibi arkadaşları için zeyt...
        Nihal Erdem Anadolu Lisesi öğrencileri ihtiyaç sahibi arkadaşları için zeyt...