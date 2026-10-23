Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada, 55 sentetik ecza, 88,13 gram eroin, 24,81 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

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