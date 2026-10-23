Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda B.İ, A.İ, H.A, A.T. ve K.D. gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada, 55 sentetik ecza, 88,13 gram eroin, 24,81 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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