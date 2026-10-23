Sulama kanalında cesedi bulundu (2)

Mersin'in Silifke ilçesindeki sulama kanalında cansız bedeni bulunan Osman Yüksel'in (37) bisikletiyle sulama kanalı üzerindeki beton köprüden geçtiği sırada dengesini kaybettiği ve suya düşerek boğulma sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi. Otopsi işlemleri tamamlanan evli ve iki kız çocuğu babası Yüksel'in bir bacağında kırık olduğu belirlendi.

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