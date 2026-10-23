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        Mersin'de uyuşturucu taciri 5 şüpheli yakalanıp tutuklandı

        Mersin polisinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalarda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 20:57 Güncelleme:
        Mersin'de uyuşturucu taciri 5 şüpheli yakalanıp tutuklandı

        Mersin polisinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalarda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri çalışmalar gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmalarında belirlenen 5 şahıs yapılan baskınlarla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerleri ve adreslerinde yapılan aramada ise çeşitli miktarlarda sentetik hap, eroin, esrar , metamfetamin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile suçtan elde edilen 231 bin 400 TL ele geçirildi.

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        Emniyette ifadesi alınan 5 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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