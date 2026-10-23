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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        MERSİN'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Tutuklanan şüphelinin adresinde 192.800 TL para ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 21:20 Güncelleme:
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        MERSİN'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Tutuklanan şüphelinin adresinde 192.800 TL para ele geçirildi.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekiplerince 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Merkez Toroslar İlçesinde yapılan sokak çalışmaları kapsamında, A.T.'nin üst ve ikametinde yapılan aramada, çok miktarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve 192.800 TL nakit para, seri numarası kazınmış 1 adet ruhsatsız tabanca ile 7 adet fişek bulundu.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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