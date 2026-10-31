AK Parti Mersin İl Başkanlığı ahde vefa ziyaretleri yapacak

AK Parti Mersin İl Başkanlığınca 25. yıl etkinlikleri kapsamında ahde vefa ziyaretleri gerçekleştirilecek.

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, düzenlediği basın açıklamasında, ziyaretler kapsamında partilerinin 25 yıllık siyasi geçmişinde emek veren ve çeşitli görevlerde bulunan teşkilat mensuplarıyla görüşeceklerini belirtti.

Ziyaretlerin kadın kolları, gençlik kolları ve ana kademe teşkilatlarının katılımıyla 13 ilçede eş zamanlı gerçekleştirileceğini anlatan Aldemir, önceki dönemlerde görev alan partililere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve muhabbetlerini ileteceklerini, teşekkür belgelerini takdim edeceklerini dile getirdi.

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- "Teşkilatçılığın özü birlik, beraberlik, ahde vefadır"

Ziyaretlerde teşkilat mensuplarının geçmiş tecrübelerinin ele alınacağına dikkati çeken Aldemir, şöyle konuştu:

"Bizler bugün, aynı zamanda geçmişimizi yad ederek bu davanın hangi şartlarda, hangi fedakarlıklarla bugünlere geldiğini kıymetli dava ve yol arkadaşlarımızdan dinleyip hatıralarından, tecrübelerinden istifade edeceğiz. Teşkilatçılığın özü birlik, beraberlik, ahde vefadır, milletimizle olan güçlü gönül bağımızı daha da kuvvetlendirmektir. Makamlar, mevkiler gelir geçer, bizim dava ve yol arkadaşlığımız her daim baki kalır."

Aldemir, partinin kuruluşundan bugüne kadar görev alan ve teşkilat çalışmalarına katkı sunan herkese teşekkür etti.