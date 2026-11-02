ASIRLIK MEKTEPLER - Fransız işgalinden kurtulan okul köklü mirasını geleceğe taşıyor
SERKAN AVCİ - Osmanlı Dönemi'nde başlayan eğitim serüveni Fransız işgaliyle kesintiye uğrayan, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yeniden ayağa kaldırılan Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi, 117 yıllık geçmişi ve eğitim müzesiyle kentin hafızasına ışık tutuyor.
Giriş: 02.11.2026 - 11:08 Güncelleme:
SERKAN AVCİ - Osmanlı Dönemi'nde başlayan eğitim serüveni Fransız işgaliyle kesintiye uğrayan, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yeniden ayağa kaldırılan Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi, 117 yıllık geçmişi ve eğitim müzesiyle kentin hafızasına ışık tutuyor.
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