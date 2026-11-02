Mersin'de "Vefa Projesi" ile yaşlı ve engellilerin ihtiyaçları karşılanıyor

Projeyle vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemeleri ve günlük yaşamlarını daha rahat sürdürebilmeleri amaçlanıyor.​​​​​​​

Kaymakamlık himayesinde yürütülen proje kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşların ev temizliğini ve kişisel bakımını yapıp, temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

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