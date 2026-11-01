Mersin'de 2 bin 200 yıllık tarihi yolda doğa yürüyüşü

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tarihi Kilikya Yolu Yürüyüşü kapsamında doğaseverler, Silifke’de 2 bin 200 yıllık tarihi Roma yolunda 7 kilometre yürüdü.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin tarih ve doğayı buluşturan Tarihi Kilikya Yolu etkinlikleri sürüyor. Bu haftaki yürüyüş, Olba Antik Kentinden başlayarak tarihi Roma yolu üzerinden Aslantaş Heykelinde sona erdi. Yaklaşık 7 kilometrelik parkuru tamamlayan katılımcılar, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

"Herkes gelip görsün"

Proje Koordinatörü Ahmet Tarakçı, yürüyüşün yaklaşık 2 bin 200 yıl önce döşenen tarihi yol üzerinde gerçekleştirildiğini belirterek, katılımcıların taş ve kaya mezarları da görme fırsatı bulduğunu söyledi. Tarakçı, "Ben Mersinliyim diyen herkes burayı görsün. Çünkü ‘Ben Mersin’i görmemişim’ diyecekler. Herkesi bekliyoruz" dedi.

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Etkinliğe ilk kez katılan Sevil Karadeniz, Büyükşehir Belediyesinin sunduğu hizmetten memnun kaldığını belirterek, parkurun ve rehberlik hizmetinin çok güzel olduğunu ifade etti. Gökhan Yılmazcan da Kilikya Yolunun parkurlarını beğendiğini dile getirerek, doğa yürüyüşüne ilgi duyan herkesi bölgeyi keşfetmeye davet etti.